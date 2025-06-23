Зоолог: семья лебедей привыкла к людям и комфортно обустроилась на Патриарших

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Семья лебедей привыкла к людям и комфортно обустроилась на Патриарших прудах. Об этом Москве 24 рассказал начальник Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка Павел Рожков.

Эксперт отметил, что очевидным признаком комфортного нахождения пары птиц на этой территории является факт того, что они смогли вывести потомство. Кроме того, для лебедей и их пяти птенцов нет никакой угрозы на Патриарших прудах.

"Множество видов птиц уже приспособились к жизни рядом с человеком – это так называемые птицы-синантропы. И лебеди – одни из самых приспособленных к жизни в городах птиц. Они давно адаптировались к проживанию в городской черте, постоянному шуму и присутствию людей", – обратил внимание Рожков.

По его словам, присутствие людей, проведение работ и мероприятий на Патриарших не создает дискомфорта лебедям. При этом за парой и их птенцами продолжат наблюдать специалисты Московского зоопарка, которые в зимний период уже забирали этих птиц в собственный орнитарий.

О появлении потомства у пары лебедей на Патриарших прудах стало известно в середине июня. Желающим посмотреть вживую на птенцов рекомендовали делать это с осторожностью, поскольку взрослые птицы очень активно защищают потомство и могут травмировать даже взрослого человека.

Также специалисты столичного департамента природопользования попросили москвичей и туристов не кормить лебедей хлебом.

