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Новости

19 июня, 08:00

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Пять птенцов родились у пары лебедей на Патриарших прудах

Пять птенцов родились у пары лебедей на Патриарших прудах

Потомство появилось у пары лебедей на Патриарших прудах

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Пять птенцов родились у пары лебедей на Патриарших прудах в Москве. Желающим посмотреть вживую на птенцов нужно проявлять осторожность, так как взрослые птицы очень активно защищают свое потомство и могут травмировать даже взрослого человека.

Кроме того, специалисты столичного департамента природопользования просят москвичей и туристов не кормить лебедей хлебом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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