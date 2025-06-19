Пять птенцов родились у пары лебедей на Патриарших прудах в Москве. Желающим посмотреть вживую на птенцов нужно проявлять осторожность, так как взрослые птицы очень активно защищают свое потомство и могут травмировать даже взрослого человека.

Кроме того, специалисты столичного департамента природопользования просят москвичей и туристов не кормить лебедей хлебом.

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