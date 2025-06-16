В Москве с потеплением активизировались летучие мыши

С наступлением теплой погоды в столице активизировались летучие мыши. Эти животные все чаще встречаются в жилых кварталах, особенно в вечерние часы. Некоторые даже залетают в квартиры – один из таких случаев произошел на восьмом этаже жилого дома.

Специалисты напоминают, что все виды летучих мышей, обитающих в России, питаются насекомыми и не опасны. Однако при контакте животное может укусить от испуга. Эксперты советуют не трогать рукокрылых, не пытаться их кормить или приручать. Если мышь залетела в дом, необходимо открыть окно, выключить свет и обеспечить тишину.

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