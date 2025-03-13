В Москве спасли хомяка, убежавшего в техническую нишу

Фото: телеграм-канал "Спасатели СпасРезерв"

В Москве на улице Гурьянова спасли самку хомяка по имени Лунка, которая выбежала из клетки, попала в санузел, а потом залезла под плиту в техническую нишу, где лежат трубы. Об этом сообщается в телеграм-канале общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв".

Спасатели увидели Лунку через щель из квартиры снизу, но вытащить сразу ее не смогли. Тогда специалисты попросили хозяйку принести пластиковый тоннель, в котором грызун играет в клетке.

Конструкцию установили к отверстию, где находилось животное. Через некоторое время хомяк влез в знакомый тоннель, и его вернули домой.

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