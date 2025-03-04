Сотрудники МЧС спасли кота из вентиляции в Тверской области

Спасатели достали кота из вентиляции в Тверской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Мяуканье услышали жители девятиэтажки в Вышнем Волочке и вызвали спасателей. Выяснилось, что кот залез на крышу и провалился в подвал по системе вентиляции.

Для того чтобы вызволить кота, сотрудники МЧС проделали отверстие. Питомца освободили и вернули хозяину.

Ранее спасатели-добровольцы сумели спасти кошку, которая застряла в стене жилого дома на западе Москвы. Они разобрали розетки в одной из квартир дома и воспользовались гибкой камерой. С ее помощью они увидели кошку, которая находилась на глубине 4,5 метра. Тогда было решено расширить отверстие. После этого специалисты, воспользовавшись петлей для ловли животных, достали кошку из стены.