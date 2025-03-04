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04 марта, 16:32

Происшествия

Сотрудники МЧС спасли кота из вентиляции в Тверской области

Видео: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели достали кота из вентиляции в Тверской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Мяуканье услышали жители девятиэтажки в Вышнем Волочке и вызвали спасателей. Выяснилось, что кот залез на крышу и провалился в подвал по системе вентиляции.

Для того чтобы вызволить кота, сотрудники МЧС проделали отверстие. Питомца освободили и вернули хозяину.

Ранее спасатели-добровольцы сумели спасти кошку, которая застряла в стене жилого дома на западе Москвы. Они разобрали розетки в одной из квартир дома и воспользовались гибкой камерой. С ее помощью они увидели кошку, которая находилась на глубине 4,5 метра. Тогда было решено расширить отверстие. После этого специалисты, воспользовавшись петлей для ловли животных, достали кошку из стены.

Спасатели достали котенка из узкой трубы на Электрозаводской улице в Москве

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