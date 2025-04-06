Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 апреля, 17:30

Город

Канадские бобры заполонили парк в районе Строгино

Канадские бобры заполонили парк в районе Строгино

В столице заметили мужчину, моющего кота снегом

Бобры уничтожают деревья в парке района Строгино

Москвичи показали, как их собаки радуются апрельскому снегу

Москвичи делятся кадрами счастливых собак на снегу

Енотовидные собаки Нотик и Буба проснулись в Московском зоопарке

В парке "Ходынское поле" девушка поймала попугая

"Москва сегодня": жилищные лимиты для домашних животных хотят ввести в России

Бобры погрызли деревья в парке в Строгине

Мужчина перенес операцию после нападения медведя в подмосковном лесу

В Строгинском парке жители заметили активность канадских бобров. Эти животные, завезенные несколько десятилетий назад для поддержания численности европейского вида, оказались более выносливыми и быстро освоились в новой среде.

По словам экологов, бобры изменяют экосистему, перегрызают деревья, строят плотины и образуют заводи. В парке видно множество поврежденных деревьев, и местные жители беспокоятся, что пострадают зеленые насаждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоКарина ИльинаМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика