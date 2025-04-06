Канадские бобры заполонили парк в районе Строгино

В Строгинском парке жители заметили активность канадских бобров. Эти животные, завезенные несколько десятилетий назад для поддержания численности европейского вида, оказались более выносливыми и быстро освоились в новой среде.

По словам экологов, бобры изменяют экосистему, перегрызают деревья, строят плотины и образуют заводи. В парке видно множество поврежденных деревьев, и местные жители беспокоятся, что пострадают зеленые насаждения.

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