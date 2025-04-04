Клещи активизировались в московских лесопарках

В столице проснулись клещи – впервые в этом сезоне начали замечать на юго-западе Москвы, в районе Новодачной улицы. Несмотря на приближающееся похолодание, насекомые остаются активными и могут быть опасны, предупреждают врачи.

По словам специалистов, часть клещей может переносить боррелиоз, энцефалит и другие инфекции. Медики советуют не заниматься самолечением и правильно извлекать клещей – с помощью специальных инструментов или в клинике. Для питомцев также рекомендована сезонная защита.

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