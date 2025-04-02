В ГД внесен проект о запрете выгула потенциально опасных собак детьми до 16 лет

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Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о запрете выгула собак потенциально опасных пород детьми в возрасте до 16 лет и лицами в нетрезвом состоянии. Это следует из базы нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Автором инициативы стала межфракционная группа парламентариев во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной.

Согласно пояснительной записке, проект предлагает закрепить специальное требование к выгулу таких собак. Нормы, которые ограничивают минимальный возраст россиян, выгуливающих животных, уже установлены в некоторых регионах страны.

Кроме того, от этой же группы депутатов на рассмотрение поступил законопроект об обязанности владельцев питомцев уведомлять уполномоченные органы при их пропаже в течение трех дней. Изменения также предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Авторы подчеркивают, что нерадивость хозяев создает проблемы: растет число бездомных животных, риск для общественного порядка, нагрузка на контрольные службы.

Отсутствие механизма сотрудничества между владельцами и властями усложняет процесс поиска и идентификации животных, заявили инициаторы. В документе отмечается, что в ряде стран такие требования уже существуют.

Нововведение позволит сократить число беспризорных животных, облегчит их розыск, идентификацию, а также уменьшит нагрузку на контрольные органы и общую социальную напряженность, говорится в пояснительной записке.

Проект разработан в рамках комплекса мер, которые направлены на повышение ответственности владельцев питомцев и улучшение условий содержания домашних животных.

Ранее Останина предложила пересмотреть список потенциально опасных пород собак. Она обратила внимание на то, что в действующем перечне отсутствуют ротвейлеры и алабаи. На данный момент в списке присутствуют 12 пород собак, среди которых булли кутта, акбаш, американский бандог, бразильский бульдог, амбульдог, бульдог алапахский чистокровный и другие, напомнила депутат.

Кроме того, в России может появиться реестр владельцев опасных домашних животных. Перед приобретением потенциально опасной собаки россиян могут обязать сдавать особый экзамен по правилам выгула и воспитания. Если такие животные будут замечены без поводка и намордника во время прогулки больше двух раз, то их хозяевам могут пожизненно запретить заводить такие породы.

