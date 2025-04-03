Общественная палата РФ не поддержала новый законопроект о бездомных животных

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Общественная палата (ОП) РФ не поддержала законопроект о защите людей от нападений бездомных животных, передает РИА Новости.

Инициатива была внесена в Госдуму в конце февраля. Она предлагает исключить из закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" норму, по которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации должно быть возвращено из приюта на место своего пребывания.

Вместе с тем проект должен был наделить регионы полномочиями по определению предельного срока содержания бездомных животных в приюте, по истечении которого будет применяться умерщвление "гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть".

В документе ОП отмечено, что заключение было составлено на основе общественной экспертизы законопроекта. В частности, эксперты указали, что многие нападения на людей происходят по вине домашних животных, которые имеют владельцев.

Например, в Нижегородской области около 80% зарегистрированных случаев укусов были совершены животными, находящимися в собственности. В Волгоградской области примерно 70% нападений произошло с участием животных, находящихся на самовыгуле, а в Брянской количество нападений владельческих и безнадзорных животных примерно одинаково.

"По мнению общественных экспертов, различия в эффективности системы ОСВВ (Отлов – стерилизация – вакцинация – возврат. – Прим. ред.) и значительный вклад владельческих животных в статистику нападений указывают на необходимость совершенствования действующего регулирования, в том числе усиления мер контроля за такими животными, имеющими владельцев", – говорится в документе.

Также подчеркивается необходимость усиления ответственности владельцев за самовыгул, а особое внимание следует уделить улучшению практики применения метода ОСВВ в регионах, опираясь на успешный опыт отдельных субъектов России. Это касается устройства животных в новые семьи, поддержки приютов и взаимодействия с добровольческими и волонтерскими организациями.

Экспертная группа считает, что такие практики способствуют эффективному регулированию численности бездомных животных, исключая необходимость устанавливать предельные сроки их содержания и применения мер умерщвления.

Более того, в ОП уточнили, что предлагаемая норма об умерщвлении животного гуманным способом по истечении срока его содержания в приюте противоречит правовой позиции Конституционного суда РФ.

Согласно ей, умерщвление бездомных животных по причинам рационализации, таким как переполненность приютов или бюджетные ограничения, не может быть самостоятельным основанием для применения данной меры. По мнению специалистов, эвтаназия должна быть согласована с принципами гуманности, которые заложены в конституции.

По итогу участники общественной экспертизы посчитали необходимым доработать положения законопроекта с учетом принципов гуманного обращения с животными, защиты здоровья людей и эффективности мер по регулированию численности бездомных животных.

Ранее в Госдуму был внесен еще один проект, касающийся животных. Депутаты предложили запретить выгул собак потенциально опасных пород детьми в возрасте до 16 лет и лицами в нетрезвом состоянии.

Кроме того, в России может появиться реестр владельцев опасных домашних животных. Перед приобретением потенциально опасной собаки россиян могут обязать сдавать особый экзамен по правилам выгула и воспитания. Если такие животные будут замечены без поводка и намордника во время прогулки больше двух раз, то их хозяевам могут пожизненно запретить заводить такие породы.