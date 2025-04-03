Несколько рейсов задерживаются в аэропорту Сочи из-за тумана

Фото: 123RF/nexusplexus

Ряд рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи из-за тумана и низкой видимости. Девять самолетов, направлявшихся в город, ушли на запасные аэродромы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в Сочи не смогли приземлиться два рейса из Грозного, один – из Махачкалы и 6 – из Минеральных Вод.

"Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на Юге России. Безопасность полетов – приоритет", – написал Кореняко.

Кроме того, все службы аэропорта Сочи перешли в усиленный режим. В авиагавани работает дополнительный персонал для обслуживания самолетов и пассажиров.

В случае задержек рейсов авиакомпании обязаны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил, при которых предоставляются напитки и питание, а также размещение в гостинице, напомнил представитель Росавиации.

Для отслеживания ситуации Кореняко посоветовал пользоваться онлайн-табло в терминале, сайтом сочинской гавани, порталами авиакомпаний и аудиообъявлениями.

Ранее самолет авиакомпании Utair рейсом Москва – Дубай задержался почти на 10 часов из-за технических причин. Вылет рейса ожидался в 06:40 по московскому времени 2 апреля, однако отправление самолета произошло только в 16:16. Во время задержки все пассажиры получили питание и размещение в гостинице.

