Рейс Владивосток – Екатеринбург задержали на 15 часов из-за неисправности лайнера

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Вылет самолета "Уральских авиалиний" из Владивостока в Екатеринбург задержали на 15 часов в связи с технической неисправностью лайнера. Об этом сообщается в телеграм-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Рейс был запланирован на 00:20 по московскому времени, теперь ориентировочное время вылета – 15:00. Отправления ожидает 151 пассажир, в том числе двое детей. Отмечается, что соблюдение прав пассажиров контролирует Приморская транспортная прокуратура.

Задержка произошла в связи с тем, что после отправления самолета Airbus A320neo в процессе руления сработала индикация технической неисправности, поясняет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу "Уральских авиалиний".

В связи с этим экипаж судна принял решение вернуться на стоянку. Пассажиры будут отправлены в Екатеринбург резервным бортом, им предоставляются необходимые услуги – питание, напитки и размещение в гостиницах, добавили в компании.

Ранее сразу несколько рейсов между Москвой и некоторыми городами Белоруссии были задержаны из-за инцидента с птицей, попавшей в двигатель одного из самолетов. ЧП произошло при заходе на посадку в аэропорту Бреста, борт приземлился благополучно.

Кроме того, в Домодедово около 300 человек почти сутки ожидали посадки в самолет авиакомпании Egypt Air на рейс в Шарм-эль-Шейх. Время вылета несколько раз переносили по технической причине.