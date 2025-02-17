Несколько рейсов задержаны из-за попадания птицы в двигатель самолета "Белавиа"

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Сразу несколько рейсов между Москвой и некоторыми городами Белоруссии задержаны после того, как птица попала в двигатель воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Белавиа". Об этом предупредила пресс-служба авиаперевозчика.

Инцидент произошел 17 февраля при заходе самолета на посадку, который следовал по маршруту Москва – Брест. В авиакомпании заявили, что в двигатель Embraer-175 (бортовой номер EW-512РО) попала птица. В результате борт приземлился благополучно.

Перевозчик уточнил, что воздушное судно не получило видимых повреждений из-за случившегося, однако для обеспечения безопасности было принято решение провести дополнительный техосмотр. В связи с этим борт был заменен другим самолетом – Boeing-737. По этой причине произошли изменения в графике вылета и прилета других рейсов.

"Задержка каждого из рейсов B2-913 (Брест – Москва), B2-914 (Москва – Гомель), B2-915 (Гомель – Москва), B2-916 (Москва – Минск) превысит 4 часа", – предупредила авиакомпания, попросив прощения за временные неудобства.

Ранее московская межрегиональная транспортная прокуратура заявила о проверке после появления в СМИ сведений о столкновении в аэропорту Шереметьево самоходного трапа с воздушным судном Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот". Инцидент произошел вечером 13 февраля.

По данным ведомства, в момент происшествия борт находился на стоянке без пассажиров. После проверки прокуратура даст оценку действиям сотрудников воздушной гавани и при необходимости примет меры.

