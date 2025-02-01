Самолет узбекистанской компании вынужденно сел в Туркмении из-за утечки масла в двигателе

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Самолет узбекистанской авиакомпании Centrum Air, следующий по маршруту Медина – Фергана, экстренно сел в туркменском городе Мары из-за утечки масла в двигателе. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в своем телеграм-канале.

В Мары, который находится в более чем 1,2 тысячи километров от Ферганы, уже прибыл резервный борт для отправки пассажиров до заявленного пункта назначения.

Кроме того, специалисты уже устранили неисправность в пассажирском лайнере. В ближайшее время он выполнит технический рейс в Ташкент без пассажиров.

Ранее самолет "Аэрофлота", который летел по маршруту Москва – Сочи, вынужден был приземлиться в Саратове по техническим причинам. В лайнере сработала индикация уровня масла.

До этого пассажирский самолет Ан-24, который должен был взлетать, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Хабаровском крае. Вылет был запланирован из населенного пункта Нелькан. Борту не удалось оторваться от взлетной полосы при разгоне, из-за чего пилоты начали резко тормозить. В результате самолет выехал на 30 метров за пределы полосы.