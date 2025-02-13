В Новосибирске самолет прервал взлет из-за неисправности

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Самолет, который принадлежит авиакомпании "Сибирь", прервал взлет и выполнение рейса в Сочи из-за неисправности. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 13 февраля примерно в 11:00 по местному времени (07:00 по московскому) в международном аэропорту Новосибирска имени А. И. Покрышкина. По данным ведомства, при разбеге воздушного судна по взлетно-посадочной полосе командир самолета принял решение о возвращении борта к месту стоянки из-за технической неисправности.

Воздушное судно было отстранено от эксплуатации. Примерно 200 пассажиров, которые должны были вылететь в Сочи, сейчас находятся в здании аэровокзала. В ближайшее время их направят в пункт назначения на запасном самолете.

Новосибирская транспортная прокуратура проверит исполнение закона о безопасности полетов. Кроме того, ведомство проконтролирует соблюдение прав пассажиров во время ожидания нового судна.

Ранее Росавиация начала расследование причин отказа двигателя Airbus A321 "Уральских авиалиний".

Самолет 4 января выполнял рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, на его борту было 236 пассажиров и 7 членов экипажа. После взлета произошел отказ двигателя, из-за чего воздушное судно пришлось сажать в аэропорту вылета.

В результате никто не пострадал, самолет был отстранен от полетов, а пассажиры вылетели на резервном судне.

