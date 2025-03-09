Летевший 10 часов самолет развернули из-за переполненных туалетов

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Самолет авиакомпании Air India развернули после 10 часов полета из-за засорившихся туалетов, передает портал One Mile At A Time.

На борту во время полета находились 300 пассажиров. Лайнер направлялся из США в Индию, он должен был приземлиться там через 14 часов. Спустя 10 часов выяснилось, что из 12 уборных работает только одна – в бизнес-классе. В связи с этим командир принял решение развернуться и лететь обратно в США.

Эксперты отметили, что этот случай свидетельствует о проблемах в обслуживании.

В начале марта самолет, летевший из Москвы в Анталью, развернулся над Минеральными Водами и вернулся во Внуково. Пассажиры публиковали кадры из салона и сообщали, что их не выпускали. По предварительным данным, на борту возникла техническая неисправность.