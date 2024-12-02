Times of Israel: ВВС Израиля развернули летевший в Сирию самолет из Ирана

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Израильские истребители заставили следовавший из Ирана самолет изменить курс в небе над Сирией, передает издание The Times of Israel.

Инцидент произошел в сирийском небе в ночь на 1 декабря. Издание пишет, что у Израиля возникли подозрения, что на борту летящего из Ирана лайнера было оружие, предназначенное для ливанской шиитской организации "Хезболла".

Истребители ВВС Израиля приблизились к иранскому лайнеру в небе над Сирией и передали ему приказ развернуться. Экипаж самолета через некоторое время выполнил это указание.

Согласно данным издания, это не первый случай, когда израильские военные заставляют иранские самолеты разворачиваться, подозревая наличие на их борту военных грузов для "Хезболла". Уточняется, что такие инциденты происходили как в небе над Сирией, так и в воздушном пространстве Ирака.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Соглашение вступило в силу 27 ноября.

Президент США Джо Байден уточнял, что перемирие было достигнуто по предложению американцев. Он отметил, что договоренности между Израилем и шиитским движением "Хезболла" предусматривают восстановление контроля силами Ливана над своей территорией в течение 60 дней.

При этом инфраструктура "Хезболлы" на юге Ливана не будет восстановлена, а движение также должно отвести свои отряды на расстояние 30 километров от израильской границы за реку Литани.

Байден подчеркнул, что если кто-либо нарушит условия сделки, то у Израиля сохраняется право на самооборону в рамках международного права.

