"Известия": шесть лайнеров были повреждены в российских аэропортах за 2024 год

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Шесть самолетов были повреждены в российских аэропортах из-за халатности наземных служб за прошедший 2024 год, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо главы Росавиации Дмитрия Ядрова руководителям территориальных органов ведомства.

Инциденты произошли при буксировке в московском и петербургском аэропортах Шереметьево и Пулково, а также в Казани, Иркутске и Магадане. Так, 11 февраля 2024 года самолет A-320 при буксировке в столичном аэропорту столкнулся с оставленным без присмотра самоходным трапом.

7 июня похожий случай произошел в воздушной гавани Санкт-Петербурга, где Sukhoi Superjet 100 врезался в бизнес-джет Bombardier Global Express XRS, так как водителя тягача не увидел Bombardier.

5 июля на аэродроме Казани Boeing 737 наехал на неисправный буксир – водитель спецтехники не предупредил коллег о неполадках. 28 ноября в Иркутске Airbus А-320 повредил двигатель и стойку шасси из-за тягача, которого на обледенелом перроне развернуло под самолет. Такой же инцидент случился в Магадане 19 ноября 2024 года с Boeing 737.

Ядров в своем письме резюмировал, что причинами всех ЧП стали нарушения наземных служб – невнимательность сотрудников, несоблюдение технологии работ, отсутствие радиосвязи между бригадами, оставленный в разных местах транспорт и так далее.

Поэтому глава Росавиации призвал руководителей территориальных органов провести дополнительные занятия с сотрудниками обслуживающих бригад, а аэродромным службам рекомендовал определить порядок действий в случае подобных нештатных ситуаций.

В ответ на запрос СМИ в аэропорту Шереметьево заявили, что в воздушной гавани на постоянной основе проводят мероприятия для постоянного поддержания высокого уровня безопасности полетов и предотвращения повреждений самолетов. В аэропорту Казани дополнительно подчеркнули, что необходимо не только улучшить программу подготовки персонала, но и увеличить размеры буксировочных бригад, а также закупить дополнительные переговорные устройства.

Основатель одного из сервисов безопасности полетов Андрей Патраков в беседе с журналистами напомнил, что до 2022 года в РФ работали различные отраслевые организации, включая Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA). Наземные службы проходили добровольную аттестацию по IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO), но на замену этой системе ничего не пришло, пожаловался Патраков.

"(Что. – Прим. ред.) негативно сказалось на культуре безопасности полетов", – заключил он, призвав внедрить отечественную программу обеспечения безопасности полетов, которая бы соответствовала международным стандартам.

Ранее в "Ростехе" заявляли, что все известные серьезные авиапроисшествия с самолетами Sukhoi Superjet связаны с человеческими или неблагоприятными внешними факторами. В госкорпорации призвали не демонизировать самолет, сравнив его с Boeing, Airbus и Embraer, которые также попадают в различные инциденты.

