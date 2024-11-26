"Ростех" связал серьезные инциденты с SSJ с человеческими факторами

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Все известные серьезные авиапроисшествия, которые произошли с самолетами Superjet, связаны с человеческими или неблагоприятными внешними факторами, заявили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". Об этом пишет РИА Новости.

"Не надо демонизировать Superjet. Если условный Мерседес попадает в аварию, это не значит сразу, что автомобиль плохой. <...> В эксплуатации показатели надежности "Суперджетов" такие же, как у самолетов аналогичного класса иностранного производства", – подчеркнули в госкорпорации.

В фирме привели статистику за текущий год, согласно которой регулярность вылетов лайнеров этого типа составляет 98%. Кроме того, она также показывает, что такие самолеты, как Boeing, Airbus или Embraer, также попадают в различные инциденты.

Такие показатели говорят о том, что даже самое хорошее воздушное судно не застраховано от плохой погоды, ошибок обслуживания или пилотирования, пояснили в "Ростехе".

Комментируя ситуацию с загоревшимся в Анталье SSJ-100, пресс-служба компании обратила внимание на неблагоприятные метеорологические условия в аэропорту. Самолет попал в сдвиг ветра и совершил жесткую посадку, что и привело к трагедии.

"Сдвиг ветра считается у авиаторов не просто опасным явлением, а обстоятельством, при котором заходить на посадку часто не рекомендуется", – пояснили в госкорпорации.

Вследствие чего левый двигатель получил серьезный удар, что повлекло за собой течь топлива, которое и загорелось на взлетно-посадочной полосе, заключили в "Ростехе".

В свою очередь, глава Союза пассажиров России Кирилл Янков также высказался в поддержку "Суперджетов", посоветовав посмотреть статистику авиационных происшествий со всеми типами самолетов.

"До этого статистика нам не показывала, что с Sukhoi Superjet что-то часто происходит. Собственно, в истории было всего две катастрофы известных", – сказал он в беседе с радио КП.

Первая, по его словам, произошла в Индонезии. Тогда лайнер врезался в гору, вследствие чего все пассажиры погибли. Вторая произошла при посадке самолета в Шереметьево, вспомнил глава Союза. В тот раз также произошло возгорание, повлекшее за собой гибель людей.

"Вот таких серьезных катастроф было всего две, а эксплуатируется этот самолет уже больше 10 лет", – подытожил Янков.

Sukhoi Superjet 100 загорелся в аэропорту Антальи после посадки в воскресенье, 24 ноября. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание. В результате ЧП никто из пассажиров не пострадал.

Следователи возбудили дело по факту случившегося. Кроме того, пассажиры рейса решили составить коллективный иск на компанию-перевозчика "Азимут" после ЧП. По их словам, они пробыли в аэропорту около трех часов без еды, багажа и какой-либо информации.

Изначально в "Азимуте" сообщали, что причиной грубой посадки самолета стал сдвиг ветра. Однако позже представители фирмы подтвердили, что виной стало вытекшее топливо из деформированного бака. Якобы оно вытекало на бетон, где происходило горение.