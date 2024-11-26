Вытекшее топливо стало причиной возгорания самолета SSJ-100 в Анталье

Фото: телеграм-канал SHOT

Вытекшее топливо из деформированного бака стало причиной возгорания самолета Sukhoi Superjet 100-95LR компании "Азимут" в Анталье, передает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора авиакомпании Эдуарда Теплицкого.

Он заявил, что топливо вытекало на бетон, где происходило горение.

Sukhoi Superjet 100 загорелся в аэропорту Антальи после посадки в воскресенье, 24 ноября. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание. В результате ЧП никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в "Азимуте" сообщали, что причиной грубой посадки самолета стал сдвиг ветра.

Следователи возбудили дело по факту случившегося. Пассажиры рейса решили составить коллективный иск на "Азимут" после ЧП. По их словам, они пробыли в аэропорту около трех часов без еды, багажа и какой-либо информации.