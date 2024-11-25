Часть россиян покинула аэропорт Антальи после пожара в самолете Sukhoi Superjet 100

Фото: телеграм-канал SHOT

Часть россиян покинула аэропорт в Анталье после пожара в самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Генконсульство России.

"Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание", – добавили в ведомстве.

Российских туристов разместили в гостинице до прилета резервного самолета.

Как отметили в Генконсульстве, после получения сообщений о пожаре к месту происшествия оперативно направили сотрудников ведомства, пассажирам оказали необходимую помощь.

Инцидент с самолетом Superjet 100 в аэропорту Антальи произошел вечером 24 ноября. После посадки воздушное судно охватил пожар. Огонь, предположительно, начался в двигателе.

Пожарным удалось быстро потушить возгорание, в результате никто из пассажиров не пострадал. В "Азимуте" сообщили, что причиной грубой посадки самолета стал сдвиг ветра.

Следователи устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося. Пассажиры рейса решили написать коллективный иск на "Азимут" после возгорания. По их словам, они пробыли в аэропорту около трех часов без еды, багажа и какой-либо информации.