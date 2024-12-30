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Власти Южной Кореи проведут проверку всех Boeing 737-800 в стране после авиакатастрофы в аэропорту Муан. Об этом пишет агентство Yonhap.

"Министерство на брифинге заявило о намерении провести специальную проверку самолетов модели Boeing 737-800, принадлежащих всем местным авиакомпаниям, с целью детального анализа системы технического обслуживания", – указано в сообщении.

Всего в Южной Корее различными авиакомпаниями используется 101 самолет модели Boeing 737-800.

Ранее стало известно, что еще одному лайнеру авиакомпании Jeju Air пришлось совершить аварийную посадку из-за неисправности шасси.Самолет той же модели Boeing 737-800 из-за неисправности изменил рейс и приземлился в аэропорту вылета.

Крушение воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан произошло 29 декабря. Cамолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением, после чего возник взрыв и пожар.

В результате авиакатастрофы погибли 179 человек. Причиной ЧП могла стать неисправность шасси, которая возникла после столкновения с птицами, пишут СМИ.