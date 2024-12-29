YTN: выжившие в авиакатастрофе в Южной Корее находятся в нормальном состоянии

Фото: телеграм-канал Readovka

Состояние двух выживших в авиакатастрофе в Южной Корее оценивается положительно, передает телеканал YTN.

Отмечается, что оба выживших были членами экипажа, они находились в хвостовой части судна. Один из них получил травму головы и перелом плечевой кости, однако "был в сознании". Он рассказал, что успел пристегнуться перед посадкой, но больше ничего не помнит. По информации телеканала, когда его доставили в больницу, он был в "состоянии, близком к фактической панике".

Вместе с ним выжила 20-летняя стюардесса. По данным телеканала, ее жизни также ничего не угрожает. По словам выжившей, перед крушением в двигателе на одной из сторон самолета появился дым, после чего произошел взрыв.

Воздушное судно Boeing 737-800 потерпело крушение в аэропорту Муан в южнокорейской провинции Чолла-Намдо. Самолет прилетел из Бангкока. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, в результате крушения самолета Jeju Air в Южной Корее погибли 120 человек, россиян среди них нет.

Двигатель разбившегося воздушного судна авиакомпании Jeju Air загорелся еще до посадки, утверждают СМИ. По их данным, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Экипаж предпринял попытку посадить самолет на фюзеляж, но борт двигался со слишком большой скоростью и врезался в конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, после чего возник взрыв и пожар.

