Баку привлек международных консультантов к расследованию авиакатастрофы у Актау

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Баку привлек международных консультантов к расследованию причин крушения самолета Embraer 190 азербайджанских авиалиний вблизи Актау, сообщил министр транспорта республики Рашад Набиев, передает ТАСС.

"Пользуясь своим правом, Азербайджан привлек международных консультантов, мы уже находимся в контакте с ними", – сказал он.

Также на месте катастрофы находятся специалисты компании Embraer.

Самолет, выполнявший рейс Баку – Грозный, упал в трех километрах от Актау 25 декабря. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Перед ЧП самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. После столкновения со стаей птиц командир принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, Владимир Путин выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование авиакатастрофы. По его словам, стороны согласуют работу авиаслужб по всем вопросам, связанным с крушением самолета азербайджанских авиалиний.