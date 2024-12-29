Yonhap: двигатель самолета загорелся перед крушением в Южной Корее

Фото: телеграм-канал Mash

Двигатель разбившегося в южнокорейском аэропорту Муан самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air загорелся еще до посадки. Об этом со ссылкой на очевидцев трагедии пишет агентство Yonhap.

"Я видел, что самолет пролетел над пансионатом. Из двигателя в правом крыле летели искры. Пока я говорил семье, что у самолета проблемы, раздался взрыв", – рассказал очевидец, отдыхавший в пансионате рядом с аэропортом.

Другой местный житель, который гулял неподалеку, также заявил, что видел как из двигателя самолета, который пытался сесть, полыхнуло пламя.

Согласно предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Экипаж предпринял попытку посадить самолет на фюзеляж, но борт двигался со слишком большой скоростью и врезался в конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, после чего возник взрыв и пожар.

О крушении самолета стало известно в ночь на 29 декабря. Власти Южной Кореи полагают, что почти все люди, находившиеся на борту разбившегося самолета, погибли.

Спасти удалось только двоих пассажиров, которые находились в хвосте самолета. Всего на борту находились 181 человек, включая 6 членов экипажа. Россиян среди пассажиров не было, на самолете летели 173 гражданина Южной Кореи и два подданных Таиланда.