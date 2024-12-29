Yonhap: почти все пассажиры разбившегося в Южной Корее самолета погибли

Власти Республики Корея полагают, что все люди, находившиеся на борту разбившегося в южнокорейском аэропорту Муан самолета Boeing 737-800 погибли, за исключением двух спасенных. Об этом пишет агентство Yonhap.

Число подтвержденных жертв авиакатастрофы возросло до 85 человек.

О крушении самолета стало известно в ночь на 29 декабря. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Пилоты предприняли попытку посадить самолет на фюзеляж, но самолет не смог сбросить скорость и врезался в конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, после чего возник пожар.

Спасти удалось лишь 2 человек, находившихся в хвосте судна. На борту самолета авиакомпании Jeju Air летели 181 человек, среди которых 173 гражданина Республики Корея и 2 подданных Таиланда, а также 6 членов экипажа. Предварительно, россиян среди них не было.