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Найдены тела всех 179 погибших при авиакатастрофе в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap.

По информации агентства, власти республики также подтвердили гибель всех находившихся на борту судна авиакомпании Jeju Air, за исключением двух выживших.

В свою очередь, исполняющий обязанности президента страны Чхве Сан Мок заявил, что правительство Южной Кореи окажет всестороннюю поддержку семьям погибших, передает РИА Новости.

"Мы также разработаем меры по предотвращению подобных трагедий в будущем на уровне всего правительства, чтобы избежать их повторения", – добавил Чхве Сан Мок.

Ранее власти Южной Кореи объявили недельный национальный траур с 29 декабря по 4 января в связи с крушением гражданского самолета в Муане. В рамках семидневного траура планируется организовать совместные траурные залы в аэропорту Муана, провинции Чолла-Намдо, Кванджу, Сеуле и еще 17 регионах для выражения соболезнований.

Крушение воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан произошло 29 декабря. Cамолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением, после чего возник взрыв и пожар.

Внутри в этот момент находились шесть членов экипажа и 175 пассажиров. Местные власти допускают, что погибнуть могли почти все пассажиры, исключая двух спасенных из хвоста самолета. Россиян на борту не было, на самолете летели 173 гражданина Южной Кореи и два подданных Таиланда.

Причиной ЧП могла стать неисправность шасси, которая возникла после столкновения с птицами, пишут СМИ.