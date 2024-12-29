Власти Южной Кореи объявили недельный траур в связи с крушением самолета

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Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил национальный траур с 29 декабря по 4 января в связи с крушением гражданского самолета в Муане, передает РИА Новости.

В рамках семидневного траура планируется организовать совместные траурные залы в аэропорту Муана, провинции Чолла-Намдо, Кванджу, Сеуле и еще 17 регионах для выражения соболезнований. Помимо этого, все государственные учреждения приспустят флаги, госслужащие же будут носить траурные ленты.

"Еще раз выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Правительство сделает все возможное для ликвидации последствий аварии", – заявили в южнокорейском правительстве.

Крушение воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан произошло 29 декабря. Cамолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением, после чего возник взрыв и пожар.

Внутри в этот момент находились шесть членов экипажа и 175 пассажиров. Местные власти допускают, что погибнуть могли почти все пассажиры, исключая двух спасенных из хвоста самолета. Россиян на борту не было, на самолете летели 173 гражданина Южной Кореи и два подданных Таиланда.

По предварительным данным, жертвами при авиакатастрофе стали 176 человек. Причиной ЧП могла стать неисправность шасси, которая возникла после столкновения с птицами, пишут СМИ.