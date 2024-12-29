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29 декабря, 13:18

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Yonhap: число жертв крушения самолета в Южной Корее выросло до 176 человек

До 176 человек увеличилось количество погибших при крушении самолета в Южной Корее

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Количество погибших при авиакатастрофе в Южной Корее увеличилось до 176 человек, передает Yonhap.

По информации агентства, еще три человека на данный момент числятся пропавшими без вести.

Крушение воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан произошло 29 декабря. Cамолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением, после чего возник взрыв и пожар.

Внутри в этот момент находились шесть членов экипажа и 175 пассажиров. Местные власти допускают, что погибнуть могли почти все пассажиры, исключая двух спасенных из хвоста самолета. Россиян на борту не было, на самолете летели 173 гражданина Южной Кореи и два подданных Таиланда.

Причиной ЧП могла стать неисправность шасси, которая возникла после столкновения с птицами, пишут СМИ.

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