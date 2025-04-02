Рейс Москва – Дубай вылетел после почти 10-часовой задержки

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Самолет авиакомпании Utair рейсом Москва – Дубай вылетел после почти 10-часовой задержки, которая произошла по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Вылет рейса ожидался в 06:40 по московскому времени, однако отправление самолета произошло только в 16:16. В авиакомпании уточнили, что во время задержки все пассажиры получили питание и размещение в гостинице.

Ранее рейс Владивосток – Екатеринбург задержали на 15 часов, отправление ожидал 151 пассажир, в том числе двое детей. Уточнялось, что задержка произошла в связи с тем, что после отправления самолета Airbus A320neo в процессе руления сработала индикация технической неисправности.

До этого ряд рейсов между Москвой и некоторыми городами Белоруссии были задержаны после того, как птица попала в двигатель воздушного судна.

Судно не получило видимых повреждений из-за случившегося, однако было принято решение провести дополнительный техосмотр, в связи с чем борт был заменен другим самолетом. По этой причине произошли изменения в графике вылета и прилета других рейсов.