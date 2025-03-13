Дело заведено на пассажира, устроившего дебош в самолете Якутск – Новосибирск

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Уголовное дело о хулиганстве завели на пассажира, который устроил дебош в самолете Якутск – Новосибирск в январе 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Якутской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте"), – указано в сообщении.

По данным ведомства, в самолете авиакомпании S7 пьяный пассажир стал вести себя агрессивно. Он нецензурно выражался в отношении других пассажиров, препятствовал нормальной работе сотрудников авиакомпании и не реагировал на замечания.

Уголовное дело расследуется Северо-Восточным ЛУ МВД России на транспорте. Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.

Ранее один из пассажиров рейса Нижнекамск – Москва начал угрожать взорвать самолет, когда тот подлетал к столице. Агрессивный мужчина в нетрезвом состоянии сначала напал на соседку по креслу, затем заявил о наличии у него взрывного устройства.

После приземления в столичном аэропорту Шереметьево мужчину передали правоохранителям. Самолет досмотрели, опасных устройств там не обнаружили. Позже на злоумышленника завели уголовное дело.