США депортировали в Россию обвиняемого в нападении в аэропорту Пулково

Фото: телеграм-канал "Генпрокуратура России"

США депортировали в Россию Дмитрия Кошелева, обвиняемого в разбойном нападении в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Преступление было совершено более 10 лет назад, сообщается в телеграм-канале российской Генпрокуратуры.

"Он обвиняется по пунктам "а", "б" части 4 статьи 162 УК ("Разбой")", – уточнило ведомство.

Все произошло 15 июля 2014 года в пассажирском терминале авиагавани. По версии следователей, Кошелев вместе с соучастниками напал с оружием на сидящих в автомобиле людей, похитил у них имущество и свыше 1,5 миллиона долларов.

После этого он скрылся от уголовного преследования. В апреле 2020 года его объявили в международный розыск. В мае 2021 года появились сведения о нахождении Кошелева в США, где, как утверждалось, он нарушил иммиграционное законодательство.

Генпрокуратура России предоставила материалы американским компетентным органам и смогла добиться депортации обвиняемого.

Ранее один из пассажиров рейса Нижнекамск – Москва начал угрожать взорвать самолет, когда тот подлетал к столице. Агрессивный мужчина в нетрезвом состоянии сначала напал на соседку по креслу, затем заявил о наличии у него взрывного устройства.

После приземления в столичном аэропорту Шереметьево мужчину передали правоохранителям. Самолет досмотрели, опасных устройств там не обнаружили. Позже на злоумышленника завели уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры".

