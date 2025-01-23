23 января, 15:01Транспорт
Пассажира с гранатой задержали в аэропорту Шереметьево
Фото: depositphotos/aksenovko
В аэропорту Шереметьево у одного из пассажиров при досмотре выявили предмет, похожий на боевую гранату. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
Пассажира доставили в отделение полиции. На место сразу прибыли профильные специалисты безопасности аэропорта, сотрудники полиции и Росгвардии. Досмотр и обслуживание пассажиров также были приостановлены.
Вход был временно ограничен, однако проход пассажиров в терминал и их досмотр осуществлялся без сбоев через другие входные группы. Как отметили в пресс-службе, на работу аэропорта событие не повлияло.
Ранее пассажир рейса Москва – Владивосток напал на сотрудника наземных служб "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево. Сотрудник получил травму лица. В компании добавили, что напавший был задержан полицейскими.
В Шереметьево задержан мужчина за дебош на борту и угрозу взрыва в самолете