ТАСС: посылки с оружием обнаружили в логистическом центре в Москве

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Четыре посылки, внутри которых находились предметы, похожие на патроны, снаряды и пистолет, были обнаружены в логистическом почтовом центре во Внукове. Об этом рассказал ТАСС источник в оперативных службах.

На данный момент эксперты выясняют, кто является отправителем и относятся ли выявленные предметы к настоящему оружию. На месте работают специалисты.

Ранее таможенники из Белоруссии изъяли посылку из России, в которой вместо сантехники было стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия и свыше 950 единиц боеприпасов. На их местонахождение таможне удалось выйти после задержания в Минске белоруса, в адрес которого прибыла посылка из России, уточнили в ведомстве.

