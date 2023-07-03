Похожий на мину предмет обнаружили в здании в Краснопрудном переулке

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Похожий на мину предмет обнаружили на девятом этаже здания, расположенного в центре Москвы по адресу Краснопрудный переулок, дом 7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что осмотренный специалистами предмет оказался муляжом взрывного устройства. Тем не менее из соображений безопасности из здания, в котором располагается отделение "Почты России", предварительно эвакуировали 22 человека.

"Мина не подтверждена – картонный муляж", – пояснил собеседник информагентства.

Ранее в понедельник сообщалось об обнаружении в одной из посылок на Центральной почтовой таможне в Москве двух предметов, похожих на противотанковые мины. На место были вызваны специалисты для осмотра находки.

