Похожие на мины предметы нашли в посылке на Центральной почтовой таможне в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Петров

Похожие на противотанковые мины предметы обнаружены в посылке на Центральной почтовой таможне в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренны службы.

"Инцидент произошел на Центральной почтовой таможне. При досмотре в одной из посылок сотрудник обнаружил два предмета, похожие на противотанковые мины", – указал собеседник из экстренных служб столицы.

Уточняется, что на место происшествия должны прибыть специалисты, чтобы определить, представляет ли находка опасность.

Ранее мужчину задержали в аэропорту Внуково после обнаружения при себе двух гранат. Позже правоохранители определили, что гранаты являются обычным муляжом. Сотрудники оперативных служб организовали мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

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