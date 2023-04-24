Мужчина попытался провезти в аэропорту Внуково две "гранаты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Таможенники обнаружили у пассажира при досмотре в аэропорту Внуково гранаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

По его словам, после расследования подозрительных предметов стало известно, что гранаты являются обычным муляжом. Сотрудники оперативных служб организовали мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в подъезде столичной многоэтажки нашли гранаты. После расследования оказалось, что это обычный муляж. Растяжку с предметом, похожим на ручную гранату, обнаружили в жилом доме на Новозаводской улице.

До этого похожая ситуация произошла недалеко от ТЦ "Парк Хаус" на северо-востоке Москвы. В мусорном контейнере вблизи торгового центра обнаружили около 20 подозрительных предметов, напоминающих гранаты.