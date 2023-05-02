Обнаружение оружия в посылке не повлияет на работу отделений в ТиНАО – "Почта России"

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Обнаружение оружия в одной из посылок сортировочного центра "Почты России" в деревне Шарапово ТиНАО не повлияло на процесс обработки и доставки почтовых отправлений, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Во время проверки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в одном из сортировочных центров Московского региона специалисты службы безопасности выявили посылку с предметами, конструктивно схожими с оружием. Почтовое отправление задержали и передали представителям правоохранительных органов, которые прибыли на место", – сообщили в пресс-службе "Почты России".

В посылках нельзя пересылать любые виды оружия, включая электрошокеры и искровые разрядники, части оружия, взрывные устройства, наркотические вещества, денежные знаки и скоропортящиеся продукты, напомнили в компании.

Ранее сообщалось, что в отделение "Почты России" в деревне Шарапово ТиНАО доставили посылку с четырьмя автоматами Калашникова.

В прошлом году в логистическом центре "Почты России" в деревне Шарапово обнаружили артиллерийскую мину. Тогда служба безопасности компании изолировала посылку и вызвала саперов.