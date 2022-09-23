Эвакуация прошла в логистическом центре "Почты России" в ТиНАО из-за мины в посылке – СМИ

10:11 (обновлено 23.09.2022 10:49)
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В логистическом центре "Почты России" в ТиНАО прошла эвакуация из-за найденной в здании мины, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
"В логистическом центре "Почты России" в деревне Шарапово в Новой Москве обнаружена артиллерийская мина. Центр эвакуирован", – говорится в сообщении.
По данным источника, всего из здания эвакуировали 10 человек. По предварительной информации, мина была в посылке.
Позже в пресс-службе "Почты России" Москве 24 опровергли информацию об эвакуации.
"Информация об эвакуации логистического центра "Почты России" не соответствует действительности. При досмотре через интроскоп в одном из отправлений сотрудники обнаружили предмет, похожий на мину. Служба безопасности изолировала посылку и вызвала саперов", – сообщили в организации.
Уточняется, что объект продолжает работу в обычном режиме.
Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва более чем в 600 различных зданиях в центре Москвы. Похожие сообщения получили 623 объекта, в том числе образовательные учреждения, отели и ТЦ.
В результате осмотра всех "заминированных" объектов правоохранители не обнаружили ни одного взрывного устройства.
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