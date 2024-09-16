Таможенники в Шереметьево изъяли радиоактивные часы из багажа пассажира

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево обнаружили радиоактивные часы в багаже 35-летнего гражданина из Китая. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы России.

Пассажир проходил через "зеленый" коридор аэропорта, в момент когда сработала система радиационного контроля. При проверке багажа сотрудники таможни использовали радиометр-спектрометр и выяснили, что уровень излучения часов в 16 раз превышает допустимую норму.

Мужчина заявил, что купил часы для личного использования. Предмет изъяли и направили на экспертизу, добавили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники таможни аэропорта Кольцово задержали 29-летнюю россиянку, которая хотела вывезти в Баку десять килограммов материалов для наращивания ресниц. В чемодане она пыталась провезти три лампы для мастеров наращивания ресниц, 300 медицинских шапочек, десять бутылок клея для ресниц, а также шесть упаковок патчей для глаз.