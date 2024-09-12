В Белоруссии таможенники изъяли посылку из России с оружием вместо сантехники

Фото: телеграм-канал "Таможенные органы Беларуси"

Таможенники из Белоруссии изъяли посылку из России, в которой вместо сантехники было стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии в телеграм-канале.

В комитете заявили, что при проведении таможенного контроля минские и витебские таможенники обнаружили и изъяли стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия и свыше 950 единиц боеприпасов.

"На их местонахождение таможенники вышли после задержания в Минске белоруса, в адрес которого прибыла посылка из России", – поделились в ведомстве.

Ранее пассажиры рейса из Армении пытались незаконно ввезти в Россию сигареты на 1,5 миллиона рублей. В ходе досмотра их сумок инспекторы обнаружили 2,5 тысячи пачек сигарет армянского производства без акцизных марок РФ. Против мужчин возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов").