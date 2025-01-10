Дело возбуждено против заявившего об угрозе взрыва на рейсе Нижнекамск – Москва

Фото: МВД России по ЦФО

Уголовное дело возбуждено в отношении пассажира, заявившего об угрозе взрыва в самолете, который следовал из Нижнекамска в Москву. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО в телеграм-канале.

По данным ведомства, дело заведено по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры". Злоумышленнику по указанной статье грозит срок до 3–5 лет лишения свободы. Сейчас судом рассматривается вопрос о заключении фигуранта под стражу.

Инцидент на борту рейса Нижнекамск – Москва произошел 9 января. Агрессивный мужчина сначала напал на соседку по креслу, затем заявил о наличии у него взрывного устройства. После приземления в столичном аэропорту Шереметьево мужчину передали правоохранителям. Самолет досмотрели, опасных устройств там не обнаружили.

В свою очередь, в авиакомпании "Победа" отметили, что пассажир нецензурно выражался, однако в отношении экипажа и других людей физическую силу не применял.



