"Победа" заявила, что у пассажира рейса Нижнекамск – Москва не нашли взрывные устройства

Фото: flypobeda.ru

Полиция не нашла взрывных устройств у пассажира рейса Нижнекамск – Москва, который ранее угрожал взорвать самолет, рассказали представители авиакомпании "Победа".

"На рейсе DP 6846 <...> пассажир с признаками наркотического или алкогольного опьянения на этапе снижения заявил, что у него в ручной клади находятся два взрывных устройства. При этом деструктивный пассажир нецензурно выражался, но физической силы не применял ни в отношении экипажа, ни в отношении клиентов", – приводит РИА Новости сообщение компании.

Мужчину передали правоохранителям после приземления в Шереметьево. Самолет досмотрели, опасных устройств там не нашли.

Об инциденте на борту рейса Нижнекамск – Москва стало известно 9 января. В экстренных службах отмечали, что сначала агрессивный мужчина напал на соседку по креслу, а потом заявил о наличии у него взрывного устройства.

До этого в столичном аэропорту Внуково задержали пассажира, устроившего дебош в самолете Ереван – Москва. Во время полета мужчина стал вести себя неадекватно и агрессивно реагировать на попытки экипажа его успокоить.

