Авиакомпания El Al возобновит рейсы из Тель-Авива в Москву с 1 мая

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Израильская авиакомпания El Al объявила о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Тель-Авив – Москва с 1 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтуризм Израиля.

Полеты на самолетах Boeing 737-900 будут выполняться семь раз в неделю из столичного аэропорта Домодедово. Из них с понедельника по среду запланирован один ежедневный вылет, а по четвергам и воскресеньям – по два рейса.

Время в пути при этом составит 5 часов, добавили в ведомстве.

С этой даты также будет запущено полноценное авиасообщение между Россией и Абхазией и начнет курсировать электричка по маршруту Сириус – Имеритинская долина – Сухум.

Вместе с тем и Тунис может стать более доступным для российских туристов благодаря запуску прямых рейсов двумя тунисскими авиакомпаниями. Они будут следовать кратчайшими маршрутами, в отличие от российских перевозчиков, чьи самолеты облетают воздушное пространство Украины и Европы.