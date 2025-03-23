Первый прямой авиарейс прибыл во Вьетнам из Москвы

Во Вьетнам 23 марта прибыл первый прямой авиарейс из Москвы. Самолет "Аэрофлота" приземлился в аэропорту курортного города Нячанг. Аэробус был полностью заполнен пассажирами.

Борт с российскими туристами встретили во Вьетнаме символической водяной аркой.

Ранее "Аэрофлот" анонсировал открытие регулярных рейсов из Москвы в Нячанг дважды в неделю, а с 1 апреля будет введен еще один дополнительный полет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.