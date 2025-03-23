23 марта, 13:30Транспорт
Первый прямой авиарейс прибыл во Вьетнам из Москвы
Во Вьетнам 23 марта прибыл первый прямой авиарейс из Москвы. Самолет "Аэрофлота" приземлился в аэропорту курортного города Нячанг. Аэробус был полностью заполнен пассажирами.
Борт с российскими туристами встретили во Вьетнаме символической водяной аркой.
Ранее "Аэрофлот" анонсировал открытие регулярных рейсов из Москвы в Нячанг дважды в неделю, а с 1 апреля будет введен еще один дополнительный полет.
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