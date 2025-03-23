Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 13:30

Транспорт

Первый прямой авиарейс прибыл во Вьетнам из Москвы

Первый прямой авиарейс прибыл во Вьетнам из Москвы

Пешеходный мост "Багратион" закрывают на капитальный ремонт в Москве

Такси можно будет вызвать через специальные стойки в аэропортах Москвы

"Мой район. Новости": электробусы начали ходить по маршруту № 73 в Москве

"Мой район. Новости": строительство станции метро "Достоевская" ускорят в Москве

"Мой район. Новости": станция метро "Народное Ополчение" готова более чем наполовину

Транспортные хабы появятся в нескольких районах Москвы

Бомбардировщик Су-34 сел на брюхо после отказа системы выпуска шасси

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 марта

Сервисы аренды самокатов и велосипедов возобновили работу в Москве

Во Вьетнам 23 марта прибыл первый прямой авиарейс из Москвы. Самолет "Аэрофлота" приземлился в аэропорту курортного города Нячанг. Аэробус был полностью заполнен пассажирами.

Борт с российскими туристами встретили во Вьетнаме символической водяной аркой.
Ранее "Аэрофлот" анонсировал открытие регулярных рейсов из Москвы в Нячанг дважды в неделю, а с 1 апреля будет введен еще один дополнительный полет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика