Собянин рассказал об изменениях московского трамвая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский трамвай стал бесшумным, комфортным и быстрым. Этот вид транспорта удобен для многих москвичей, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, в течение 2024 года на трамваях было совершено свыше 190 миллионов поездок. Это число почти на 20% превосходит показатели 2023 года, отметил мэр.



На этом фоне власти столицы продолжают работать над интеграцией трамваев в рельсовый каркас города. Таким образом удается успешно дополнять существующие линии метро, МЦК и МЦД.

За время, прошедшее с начала 2024 года, для плавности хода и снижения шума было обновлено более 15 километров трамвайных путей.

Кроме того, в сентябре в Москве запустили линию по улице Сергия Радонежского, а также открыли новый маршрут № 2 от 3-й Владимирской улицы до Курского вокзала. За счет этого свыше 700 тысяч москвичей получили новые комфортные варианты для поездок по городу.

Также в столице начали восстанавливать пути по Трифоновской улице. Речь идет об участке между улицей Образцова и Рижской площадью. Вместе с тем планируется открыть новый трамвайный участок на улице Гиляровского – от Трифоновской улицы до Рижской площади. Предполагается, что трамваи выйдут на эту линию уже в 2025 году.

В течение года также запустят трамваи по проспекту Академика Сахарова. Транспорт будет ходить между Комсомольской площадью и Чистопрудным бульваром. Это позволит связать два отдельных трамвайных сегмента и создать новые диаметральные маршруты через центр.

Кроме того, в Москве почти полностью обновили трамвайный парк. В ближайшие годы столица закупит еще 100 новых трамваев последнего поколения, которые были произведены в России, резюмировал мэр.

В 2025 году в столице также приступят к тестированию второго беспилотного трамвая. Он будет застрахован в январе по контракту с использованием цифрового рубля.