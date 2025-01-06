06 января, 10:34Мэр Москвы
Собянин рассказал об изменениях московского трамвая
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Московский трамвай стал бесшумным, комфортным и быстрым. Этот вид транспорта удобен для многих москвичей, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Так, в течение 2024 года на трамваях было совершено свыше 190 миллионов поездок. Это число почти на 20% превосходит показатели 2023 года, отметил мэр.
На этом фоне власти столицы продолжают работать над интеграцией трамваев в рельсовый каркас города. Таким образом удается успешно дополнять существующие линии метро, МЦК и МЦД.
За время, прошедшее с начала 2024 года, для плавности хода и снижения шума было обновлено более 15 километров трамвайных путей.
Кроме того, в сентябре в Москве запустили линию по улице Сергия Радонежского, а также открыли новый маршрут № 2 от 3-й Владимирской улицы до Курского вокзала. За счет этого свыше 700 тысяч москвичей получили новые комфортные варианты для поездок по городу.
Также в столице начали восстанавливать пути по Трифоновской улице. Речь идет об участке между улицей Образцова и Рижской площадью. Вместе с тем планируется открыть новый трамвайный участок на улице Гиляровского – от Трифоновской улицы до Рижской площади. Предполагается, что трамваи выйдут на эту линию уже в 2025 году.
В течение года также запустят трамваи по проспекту Академика Сахарова. Транспорт будет ходить между Комсомольской площадью и Чистопрудным бульваром. Это позволит связать два отдельных трамвайных сегмента и создать новые диаметральные маршруты через центр.
Кроме того, в Москве почти полностью обновили трамвайный парк. В ближайшие годы столица закупит еще 100 новых трамваев последнего поколения, которые были произведены в России, резюмировал мэр.
В 2025 году в столице также приступят к тестированию второго беспилотного трамвая. Он будет застрахован в январе по контракту с использованием цифрового рубля.
Первый в России беспилотный трамвай проехал по улицам Москвы уже почти 3 тыс километров