Ликсутов: второй беспилотный трамвай начнут тестировать в Москве в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2025 году в столице приступят к тестированию второго беспилотного трамвая, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что беспилотный трамвай будет застрахован в январе 2025 года по контракту с использованием цифрового рубля.

В октябре первый в России беспилотный трамвай проехал две тысячи километров в рамках тестирования. Транспорт работает на базе искусственного интеллекта. В реальном времени он анализирует ситуацию и учится предсказывать будущие маневры различных объектов.

Трамваю в движении помогают лидары, которые обеспечивают обзор на 360 градусов, "видят" объекты на расстоянии до 200 метров и определяют их местоположение с точностью до двух сантиметров. Также установлены радары, помогающие ориентироваться в плохую погоду и оценивать скорость других участников движения, и камеры для определения объектов перед транспортом.

По словам Ликсутова, в беспилотном трамвае сделано взаимное дублирование работы разных систем для высокой надежности обнаружения объектов. Беспилотная технология является уникальной разработкой в Европе, принадлежащей столичному правительству. В конце следующего года этот транспорт полностью перейдет на беспилотный режим.