Ликсутов: автобусы и электробусы в Москве будут переходить на беспилотные системы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Автобусы и электробусы в Москве планируется переводить на беспилотные системы, разработанные российскими специалистами. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов на демо-дне передовых решений по развитию транспортной инфраструктуры, передает РИА Новости.

Вице-мэр напомнил, что сейчас подобные технологии тестируются на трамваях, затем их испытают на метрополитене и уже после беспилотные решения проверят на наземном транспорте.

По словам Ликсутова, все решения в части беспилотных систем, которые применяются сейчас в Москве, являются критическими и фактически разрабатываются сотрудниками правительства Москвы, входя в собственность города.

В рамках первого этапа испытаний беспилотный трамвай проехал в Москве уже более 1,2 тысячи километров. Сейчас в городе проводится второй этап испытаний, в рамках которого трамвай перевозит пассажиров в тестовом режиме.

Благодаря машинному зрению трамвай самостоятельно двигается по маршруту, делает остановки и открывает двери. За его действиями в кабине следит водитель.

