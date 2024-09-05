Второй этап запуска беспилотного трамвая начался в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве успешно завершился первый и начался второй этап запуска беспилотного трамвая. Состав и программное обеспечение полностью готовы к первым тестовым поездкам как с пассажирами, так и без них, сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Заммэра Максим Ликсутов отметил, что трамвай самостоятельно передвигается по специальному графику, а водитель в кабине дополнительно контролирует его движения. В салоне есть большой экран для трансляции основных показателей работы различных систем, с помощью которого можно оценить, как трамвай видит окружающее пространство через систему машинного зрения, объяснил он.

По вице-мэра, система полностью контролирует движение, остановку и открытие дверей беспилотного трамвая. На финальном этапе запуска – в конце 2025 года – трамвай полностью перейдет на беспилотный режим.

Пассажиры, желающие первыми проехать на беспилотном трамвае, могут поучаствовать в конкурсе. Дептранс разыграет карты "Тройка" в специальном дизайне. А во время поездок сотрудники Центра исследования и разработки беспилотного транспорта расскажут москвичам о принципах его работы.

Первый в России беспилотный трамвай модели "Львенок-Москва" курсирует по трассе маршрута № 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская" и обратно.

Ранее сообщалось, что на МЦК вышел первый автоматизированный поезд "Ласточка". Нейронные сети состава будут самостоятельно оценивать ситуацию, принимать решения и выполнять необходимые действия. При этом машинист будет сидеть в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей. Также он в любой момент может взять управление в свои руки. Перед запуском поезда специалисты учли все возможные нюансы для обеспечения максимальной безопасности и создали несколько различных сценариев нештатных ситуаций.