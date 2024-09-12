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12 сентября, 10:15

Транспорт

"Мой район. Новости": беспилотный трамвай в Москве проехал более 1 200 километров

"Мой район. Новости": беспилотный трамвай в Москве проехал более 1 200 километров

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Больше 1,2 тысячи километров проехал беспилотный трамвай в Москве. Сейчас проходит второй этап испытаний. В тестовом режиме он уже перевозит пассажиров. Инновационный транспорт оборудован системой, которая полностью контролирует движение.

Благодаря машинному зрению трамвай самостоятельно двигается по маршруту, делает остановки и открывает двери. За его действиями в кабине следит водитель. Модель "Львенок-Москва" курсирует по маршруту № 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская" и обратно. Полностью перевести трамвай на беспилотный режим в столице планируют уже в следующем году.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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