Эксперт Кадаков: в РФ должна быть единая база автомобилей, проезжающих по платным дорогам

11 сентября, 16:55Транспорт
Фото: Москва 24
В России необходимо создать единую базу автомобилей, которые проезжают по платным дорогам. Об этом в эфире радио КП заявил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.
По словам эксперта, благодаря таким мерам "Автодор" сможет бороться с неплательщиками. Однако возможные санкции по запрету заправки на АЗС на платной дороге являются чрезмерными, указал журналист.
"У меня подход простой – если ты выезжаешь на платную трассу, то, будь добр, заплати. Мне тоже не нравится платить, но тогда есть альтернативная дорога – езжай по ней. Здесь трудно не согласиться с "Автодором", – отметил Кадаков.
Между тем с 1 сентября выросли штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам в Москве. Теперь для автомобилистов они составляют 3 тысячи рублей, для юрлиц – 10 тысяч рублей.
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